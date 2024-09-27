Американский пакет помощи, который Украина будет получать до конца года, помимо прочего, будет включать новые для Украины авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Что о них стоит знать?

Они имеют различные модификации как по боевой части, так и по использованию. В базовой модификации они имеют дальность полета 130 км. То есть, это вдвое больше, чем, например, французская планирующая бомба Hammer, которую мы очень успешно используем, и дальность полета которой, в среднем, 60-70 км. Американские авиабомбы GBU-39 имеют примерно такой же показатель дальности полета.

Однако у JSOW - гораздо более мощная боевая часть. Конечно, это зависит от модификации, но можно говорить о в 3-4 раза большей мощности.

В общем, они бывают с боевой частью кассетного типа, с боевой частью унитарного бетонобойного типа, то есть бомбы для уничтожения бункерных объектов, стационарных объектов.

Самая интересная модификация авиабомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) - с реактивным блоком ускорения. Фактически, это бомба с реактивным двигателем. В американской модификации она имеет дальность полета 560 км. Впрочем, ограничения по экспорту таких средств поражения - 300 км. То есть, даже если бы мы сделали запрос на такую бомбу, это было бы то же самое, что ракеты ATACMS, Storm Shadow, SCALP EG.

Отличие авиабомб JSOW от всех этих ракет - их можно сбить, а бомбу - нет. Поэтому для россиян именно с этим оружием будет гораздо больше проблем.

JSOW предназначены для использования на истребителях F-16, абсолютно интегрированы под них. И если мы не сможем интегрировать их в наши бомбардировщики Су-24, с имеющихся F-16 мы сможем выполнять задачи по линии боевого соприкосновения на безопасных для истребителей расстояниях. А впоследствии сможем сделать запрос на более усовершенствованные версии и уже бить на 300 км.

Если США снимут запрет на удары по территории России их оружием, это будет замечательно и мы сможем бить бомбами JSOW по стране-агрессору. Если же мы не получим такого разрешения от США, то будем работать по зоне в 130 км - по штабам, командным пунктам, пунктам управления и другим стационарным объектам. Если это будут JSOW с боевой частью кассетного типа, то удары могут наноситься по аэродромам, дивизионам противовоздушной обороны, по большим скоплениям человеческого ресурса и техники врага, полевым лагерям, ремонтным базам.

Таким образом, с одной стороны, бомбы JSOW не смогут изменить ход войны, они только дополняют все те средства, которые при комплексном использовании смогут достичь этой цели. С другой стороны, нельзя согласиться с аналитиками, которые говорят, что JSOW вообще нам не нужны, потому что от них не будет никакой пользы.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"