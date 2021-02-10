Возле поселка Олиив Тернопольской области энтузиасты раскопали американский истребитель Р-39 «Аерокобра» времен Второй мировой войны.
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Как сообщает "Громадське“, об этом сообщил председатель поисковой группы ОО "Поиск самолетов в Украине" Андрей Кирьянов.
По его словам, в этом районе 14-17 июля 1944 года во время Сандомирской операции шли воздушные бои, самолетов этой модели сбили около десятка. Последнее упоминание именно об этом самолете датируется 7 июля 1944 года.
«Нашли место падения и эпицентр На глубине 1-1.5 метра добрались до обломков. Много гильз “Браунинга” калибром 12.7, а также 37-мм были, части обшивки, железо. Американцы поставляли самолеты с белой звездой, чтобы не очень заморачиваться просто зарисовывали звезды в красный цвет. Определили траекторию падения. Самолет с номером, что не всегда удается определить. После мытья еще некоторые надписи появились на деталях", – рассказал поисковик.
Из найденных деталей энтузиасты хотят создать экспозицию в Музее погибших самолетов.
Истребитель Bell P-39 Airacobra производился в США с конца 30-х годов, а в годы Второй мировой войны стал одним из основных самолетов Антигитлеровской коалиции. Примерно половину от всех произведенных самолетов поставили в СССР по программе ленд-лиза (почти 5 тысяч единиц).
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