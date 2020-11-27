Оборудование передадут уже в следующем году / фото "Армия инфо"
США в 2021 году передадут для водолазных подразделений Вооруженных сил Украины современное оборудование.
Об этом рассказал временный исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы командования ВСУ Леонид Бурлака, сообщает "Армия Информ".
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В частности, украинским военнослужащим передадут:
- Беспилотные подводные аппараты, которые дают четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также обнаруживают любые подозрительные объекты;
- Локаторы бокового обзора – автоматизированные средства противоминной безопасности, с помощью которых водолазам легче искать и уничтожать взрывчатку в акватории моря;
- Водолазные барокамеры;
- Быстроходные надувные лодки разного размера;
- Современное антимагнитное водолазное снаряжение.
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