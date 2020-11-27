Оборудование передадут уже в следующем году / фото "Армия инфо"

США в 2021 году передадут для водолазных подразделений Вооруженных сил Украины современное оборудование.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы командования ВСУ Леонид Бурлака, сообщает "Армия Информ".

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В частности, украинским военнослужащим передадут:

  • Беспилотные подводные аппараты, которые дают четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также обнаруживают любые подозрительные объекты;
  • Локаторы бокового обзора – автоматизированные средства противоминной безопасности, с помощью которых водолазам легче искать и уничтожать взрывчатку в акватории моря;
  • Водолазные барокамеры;
  • Быстроходные надувные лодки разного размера;
  • Современное антимагнитное водолазное снаряжение.

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Автор: Денис Прядко