Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках / фото Max Wei
В одесский порт прибыл американский сухогруз Ocean Glory с армейскими внедорожниками HMMWV.
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Судно под американским флагом зашло в порт вчера вечером.
По информации издания, оно доставило в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV для ВСУ.
Разгрузка оборудования может продлиться до завтра.
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