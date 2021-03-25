Судно доставило в Украину около 350 тонн военного снаряжения, пишет издание.

В одесский порт прибыл американский сухогруз Ocean Glory с армейскими внедорожниками HMMWV.

Читайте такжеСеверная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону ЯпонииОб этом пишет Думская.

Судно под американским флагом зашло в порт вчера вечером.

По информации издания, оно доставило в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV для ВСУ.

Разгрузка оборудования может продлиться до завтра.

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Автор: Людмила Жерновская