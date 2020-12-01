В сотрудничестве примут участие объединения промышленников и предпринимателей, а также космические ведомства двух стран.

Украина и Бразилия начали диалог по вопросам оборонной промышленности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня мы начали новую страницу сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности. Это новые возможности для украинского экспорта и торговли", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время открытия первого диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией в Киеве.

Министр подчеркнул, что начало оборонного диалога - это составляющая приоритетного направления деятельности МИД по открытию новых возможностей для украинских компаний и промышленности.

По его словам, сотрудничество Украины и Бразилии не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, но и должно предусматривать амбициозные планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

"Этот диалог закладывает надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий наших двух стран", - отметил Кулеба.

Также министр заявил, что консультации с бразильской стороной уже показали заинтересованность бразильских предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса в установлении диалога с Украиной. "Такой диалог Бразилия ведет только с пятью странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия", - добавил он.

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Кулеба напомнил, что в прошлом месяце провел видеоконференцию с бразильским коллегой, министром иностранных дел Эрнесто Араужо. Тогда они подтвердили обоюдную настроенность всесторонне развивать и углублять отношения стратегического партнерства.

По его словам, толчком для развития украинского-бразильского партнерства должен послужить визит президента Бразилии в Украину, который планируется провести в следующем году. "Он должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях", - подчеркнул Кулеба.

"Мы начинаем диалог между объединениями промышленников и предпринимателей двух стран, между космическими ведомствами, активно готовим очередное заседание Украинского-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - добавил он.

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Автор: Виталий Саенко