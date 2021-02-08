Словенская компания Pipistrel решила изменить проект грузового электрического беспилотника Nuuva V20.
Новый беспилотник будет выпускаться в разведывательном варианте, пишет Aviation Week.
Решение об изменении проекта было принято после того, как словенская компания получила отзывы потенциальных покупателей грузового беспилотника.
Беспилотник Nuuva V20: параметры и характеристики
Проект Nuuva V20 был представлен осенью прошлого года. Аппарат получит крыло размахом 6 метров. Его масса составит 100 килограммов. Беспилотник сможет перевозить грузы массой до 20 килограммов на скорости 100 километров в час на расстояние до одной тысячи километров. При перевозке груза массой 16 килограммов на скорости 75 километров в час дальность полета V20 составит 300 километров.
Изначально поставки Nuuva V20 планировалось начать в текущем году, однако теперь разработчики сместили этот срок на первый квартал 2022 года. Разработка разведывательного варианта Nuuva V20 будет вестись Pipistrel совместно со словенской компанией C-Astral Technologies. Другие подробности об измененном проекте пока не раскрываются.
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