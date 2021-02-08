Решение об изменении проекта было принято после того, как словенская компания получила отзывы потенциальных покупателей грузового беспилотника.

Словенская компания Pipistrel решила изменить проект грузового электрического беспилотника Nuuva V20.

Новый беспилотник будет выпускаться в разведывательном варианте, пишет Aviation Week.

Решение об изменении проекта было принято после того, как словенская компания получила отзывы потенциальных покупателей грузового беспилотника.

Беспилотник Nuuva V20: параметры и характеристики

Проект Nuuva V20 был представлен осенью прошлого года. Аппарат получит крыло размахом 6 метров. Его масса составит 100 килограммов. Беспилотник сможет перевозить грузы массой до 20 килограммов на скорости 100 километров в час на расстояние до одной тысячи километров. При перевозке груза массой 16 килограммов на скорости 75 километров в час дальность полета V20 составит 300 километров.

Изначально поставки Nuuva V20 планировалось начать в текущем году, однако теперь разработчики сместили этот срок на первый квартал 2022 года. Разработка разведывательного варианта Nuuva V20 будет вестись Pipistrel совместно со словенской компанией C-Astral Technologies. Другие подробности об измененном проекте пока не раскрываются.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН