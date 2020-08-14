В Латвию прибыла первая группа кораблей флота НАТО (фото)
16:30, 14 августа 2020Оружие
146 0
Корабли будут базироваться в порту Риги.
В Латвию прибыли корабли НАТО \ @Latvijas_armija
В Латвию прибыла первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1).
Читайте такжеКорабли НАТО вошли в Черное море (фото) Об этом сообщается в официальном Twitter Вооруженных сил Латвии, передает ЕвроПравда. Корабли в составе португальского фрегата Corte Real и канадского Toronto будут находиться в порту столицы страны Риги в течение августа, обеспечивая присутствие НАТО в Балтийском море.
Корабли будут базироваться в порту Риги \ @Latvijas_armija
Латвия и НАТО: что происходит
- В середине июля в Латвию прибыла очередная ротация американских военных и 10 вертолетов Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve. Они будут оставаться в стране 9 месяцев.
- Недавно министры иностранных дел стран Балтии заявляли, что поддерживают присутствие американских войск в Европе и готовы принимать у себя американских союзников на постоянной основе.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter