Каждый этап войны в Украине ассоциируется с началом активного применения различных видов вооружений. В битве за Киев в начале прошлой весны решающую роль сыграли украинская артиллерия, а также Javelin и Stinger, предоставленные союзниками. Символом осеннего контрнаступления стали западные системы залпового огня HIMARS. Сегодня, когда Украина готовится к новому наступлению, свое слово должна сказать бронетехника. Однако боевые танки Leopard 2, на которые так рассчитывали украинцы, продолжали стоять в ангарах союзников вплоть до конца января 2023-го.

Я пишу это в те минуты, когда немецкий Der Spiegel сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение направить Украине Леопарды, а также согласиться на аналогичные поставки из Польши. Давление союзников по контактной группе "Рамштайн", наконец, принесло свои плоды.

США могут сэкономить колоссальные деньги, если будут активнее помогать Украине закончить войну. А это возможно лишь при полной капитуляции России и ее разгроме на поле битвы

Но напомню, что еще каких-то полгода назад ни о каких немецких танках не было и речи. И это несмотря на общественное мнение в Германии: согласно соцопросам, абсолютное большинство немцев поддерживали и поддерживают Украину в сопротивлении российской агрессии. Ускорить успехи Украины помогли бы немецкие Leopard 2. Еще в апреле немецкая Rheinmetall предложила своему правительству передать Украине 88 танков Leopard-1A5, а также около сотни БМП Marder…

Однако Олаф Шольц месяцами противился этому и другим подобным предложениям. И тут возникает логичный вопрос: а по каким, собственно, причинам?

Первый, пожалуй, самый оптимистичный аргумент был высказан самим канцлером на конференции "Рамштайн" в Берлине. Мол, немцам не хватает моральной поддержки США. Германия как будто и готова передать Леопарды, но только при условии, если США дадут Украине основной американский боевой танк M1 Abrams. Было очевидно, что этот тезис - ничто иное, как оправдание. Шольц всеми силами хотел отсрочить поставки, и бросить мяч на поле США.

Сейчас появляется много информации о том, что Путин готовится к затяжной войне. Бесспорно, он рассчитывает, что поддержка Запада ослабнет

Кстати, уверен, что США обязательно передадут Украине Абрамсы. Но как скоро украинские солдаты смогут получить американские танки? Это вопрос логистики. Очевидно, что передача Леопардов имеет гораздо меньше логистических препятствий, их не надо перевозить через океан. Ведь речь о том, чтобы приблизить победу Украины. Время имеет значение, не так ли? Почему я так уверен в передаче Абрамс? Грубо говоря, США могут сэкономить колоссальные деньги, если будут активнее помогать Украине закончить войну. А это возможно лишь при полной капитуляции России и ее разгроме на поле битвы.

Второе объяснение поведения Шольца пессимистичнее, и в то же время больше похоже на правду: Германия все еще боится краха путинского режима.

Среди немецких элит до сих пор есть персонажи, которых пугает поражение России в этой позорной империалистической войне. В основе их страха - сентенции о наступлении хаоса на бескрайних российских просторах вместе с увеличением ядерной угрозы со стороны России. На самом деле все наоборот. Именно путинский режим является наибольшей опасностью для мирного сосуществования в глобальном измерении.

Есть и третья причина торможения поставки Украине наступательного вооружения, и она пугает меня не меньше: Германия все же не готова полностью отказаться от бизнеса с Россией. Когда-то общественность узнает, в какой степени метастазы путинского режима опутывали немецкую экономику и политикум. Это прозрение будет очень отрезвляющим. И даже сейчас, несмотря на задекларированную готовность дать Украине Леопарды, в Германии есть силы, которые ищут возможности сохранить отношения с Кремлем.

Еще одна, четвертая причина, может показаться неожиданной, но отвергать ее не стоит. Ходили кулуарные разговоры о том, что Леопарды могут не оправдать возложенных на них надежд.Весь мир видел, как вырос экспорт Байрактаров после успешного использования их украинцами на поле боя. В свою очередь, Германия может опасаться, что Леопарды не покажут нужной эффективности, и это повлияет на дальнейший экспорт немецкой военной техники. Фото подбитых Leopard 2, а также возможные проблемы с техническим обслуживанием станут убийственной антирекламой для этого вида вооружения.

И несмотря на все это, решение о передаче танков - бесспорная победа проукраинских сил в немецком политикуме и сильный удар по расчетам Кремля.

Сейчас появляется много информации о том, что Путин готовится к затяжной войне. Бесспорно, он рассчитывает, что поддержка Запада ослабнет. Вместе с тем Украина ждет авиацию западного образца и ракеты большой дальности. В ответ Белый дом, наконец, думает над тем, чтобы передать оружие, которое нужно для нанесения ударов по российским военным базам в Крыму. Более того, администрация Байдена уже говорит о подобных планах публично и внимательно наблюдает, как это будет воспринято американским обществом. Мы приближаемся к позитивным изменениям.

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор НКО Renew Democracy Initiative