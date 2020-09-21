Эскадрилья дислоцирована на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

На Аравийском полуострове в рамках первой зарубежной миссии развернули недавно сформированные космические войска США.

Читайте такжеЯпония создала свою первую эскадрилью космических операцийКак сообщает Associated Press, эскадрилья космических сил США, состоящая из 20 летчиков, дислоцирована на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это самая крупная американская военная база на Ближнем Востоке.

В ближайшее время к отряду «основных космических операторов» присоединятся еще несколько военнослужащих, которые будут управлять спутниками, отслеживать маневры противника и пытаться предотвратить конфликты в космосе.

По словам командующего войсками космических сил в Аль-Удейде, полковника Тодда Бенсона другие страны чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению конфликтов на космос:

«Мы должны иметь возможность конкурировать, оборонять и защищать все наши национальные интересы».

Отмечается, что решение перебросить военнослужащих космических войск в Аль-Удейде последовало за месяцами эскалации напряженности между США и Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц