Космические войска США развернули на Аравийском полуострове / фото aboutspacejornal

Читайте такжеЯпония создала свою первую эскадрилью космических операцийКак сообщает Associated Press, эскадрилья космических сил США, состоящая из 20 летчиков, дислоцирована на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это самая крупная американская военная база на Ближнем Востоке.

В ближайшее время к отряду «основных космических операторов» присоединятся еще несколько военнослужащих, которые будут управлять спутниками, отслеживать маневры противника и пытаться предотвратить конфликты в космосе.

По словам командующего войсками космических сил в Аль-Удейде, полковника Тодда Бенсона другие страны чрезвычайно агрессивно готовятся к распространению конфликтов на космос:

«Мы должны иметь возможность конкурировать, оборонять и защищать все наши национальные интересы».

Отмечается, что решение перебросить военнослужащих космических войск в Аль-Удейде последовало за месяцами эскалации напряженности между США и Ираном.

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Автор: Катерина Шварц