Официальные лица США заявили, что Турция, возможно, неправильно понятно исходное сообщение Вашингтону.

Соединенные Штаты Америки отменили размещение двух военных кораблей в Черном море на этой неделе на фоне угрозы по поводу наращивания Россией своих войск на границах с Украиной.

Об этом пишет Reuters со ссылками на турецкие дипломатические источники.

Читайте такжеForbes: Флот беспилотников Украины может "задушить" наступление танков РоссииНа прошлой неделе Турция заявила, что Вашингтон отправит два военных корабля в Черное море, что Москва назвала недружелюбной провокацией.

Источники агентства отметили, что посольство США в Анкаре уведомило МИД Турции об этом шаге, но не назвало причины. Позже государственное турецкое информационное агентство Anadolu сообщало, что никаких новых сигналов о передвижении американских эсминцев не поступало.

Официальные лица США заявили, что Турция, возможно, неправильно поняла исходное сообщение, и развертывание так и не было подтверждено. Они пояснили, что США часто предупреждают страну о переходе кораблей к Черному морю, но запрос не означает их немедленного прохождения, а скорее гарантирует, что когда Вашингтон это решит, то уже будет иметь необходимое разрешение.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская