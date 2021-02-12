Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka купила 100% акций американской фирмы Colt.
Читайте такжеВ США приостановили выпуск винтовок для гражданских лицСумма сделки составила $220 млн, говорится в сообщении чешской компании. Прошлый владелец также получил больше 1 млн акций Ceska zbrojovka.
«Соединение фирм полностью соответствует нашей стратегии (Ceska zbrojovka.— ред.) стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США»,— приводит пресс-служба слова гендиректора чешской фирмы Лубомира Коваржика, передает kommersant.
Оружейная фирма Colt
Colt был основан в 1836 году. Револьверы и пистолеты компании популярны во всем мире. В 2015 году Colt обанкротился после потери госконтрактов на поставку оружия.
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