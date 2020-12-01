Бронетранспортеры прошли капитальный ремонт и частичную модернизацию.

Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод», который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», передало государственному заказчику партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии капитальный ремонт и частичную модернизацию.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром».

«Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства», - сообщил директор КБТО Владимир Синявский.

Кроме того, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода "осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передан государственному заказчику.

Киевский бронетанковый завод - справка

Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанкового вооружения и техники.

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Автор: Юлия Янкевич