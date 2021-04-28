В акваторию Черного моря вошел катер береговой охраны США «Гамильтон».
Как сообщает "Голос Америки"это первый катер береговой охраны США, который вошел в черное море с 2008 года.
Читайте такжеВМС Украины провели совместные украинско-румынские учения в Черном море
Как сообщают в пресс-службе Шестого флота ВМС США, «Гамильтон» будет сотрудничать с членами и партнерами НАТО в регионе.
Ранее США и НАТО выражали обеспокоенность планами России заблокировать доступ для иностранных военных и государственных судов к районам Черного моря.
Спикер Государственного департамента США Нед Прайс указывал на агрессивные действия России против украинских кораблей в прошлом и ограничение доступа к портам на Азовском море, а также на недавние сообщения о накоплении Россией вооруженных сил в оккупированном Крыму, на границах с Украиной, а также на провокации, которые осуществляют управляемые Россией силы на контактной линии.
Вас также могут заинтересовать новости
- ВСУ отработали прикрытие Черноморского побережья от высадки вражеского десанта
- Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в Персидском заливе
- На Херсонщине ВСУ провели учения с ракетными комплексами "Точка-У" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram