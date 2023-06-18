Германия вместе с партнерами продолжит поддерживать и помогать Украине. И предоставит вооружение, в котором нуждается наше государство.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, отметив, что этот вопрос его брат Владимир обсуждал в Германии во время выставки вооружения.

"Мой брат Владимир, по приглашению немецкой стороны, посетил большую выставку вооружения, которая состоялась в ФРГ ко Дню армии Германии. С немецкими и американскими генералами, министром государственной канцелярии Германии Флорианом Германном Владимир говорил о дальнейшей поддержке и помощи Украине. Партнеры Украины отметили, что необходимое вооружение наше государство получит. В частности, предоставят еще вооружение для защиты неба от атак российских варваров", – сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что Владимир Кличко пообщался с военными, которые обучали украинских защитников применять оружие, переданное партнерами. По его словам, немцы, в частности, отметили высокий уровень подготовки украинских бойцов для эффективного использования самого современного немецкого оружия.

Также Кличко сообщил, что на выставке было представлено новейшее вооружение. В частности, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дроны и другое.