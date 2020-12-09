Речь также идет о разработке имплантов, которые могут вводить в организм солдата микродозы антистрессовых препаратов либо «улучшать мозговую деятельность».

Комитет по этике Министерства обороны Франции дал разрешение на разработку бионических технологий для военных.

Читайте такжеФранция пополнит флот новыми боевыми кораблями для заморских территорийИсследования касаются специальных препаратов, которые увеличивают выносливость личного состава, в частности позволяют обходиться без сна в течение долгого времени, и проведения хирургических операций для улучшения слуха.

Речь также идет о разработке имплантов, которые могут вводить в организм солдата микродозы антистрессовых препаратов либо «улучшать мозговую деятельность». Другие импланты могут помогать командованию дистанционно следить за состоянием здоровья военнослужащего и его психическим состоянием, а также помогать самим военнослужащим идентифицировать на поле боя своих и чужих, передает kommersant.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявляет, что у ее страны «нет ближайших планов» по вживлению микрочипов своим военнослужащим либо использованию других «инвазивных технологий». При этом она добавила: «Надо четко понимать, что не все разделяют наши моральные принципы, поэтому есть определенное будущее, к которому мы должны быть готовы».

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Автор: УНИАН