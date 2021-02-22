Проект подлодки SNLE 3G / фото Naval Group

Во Франции занялись разработкой стратегической атомной подводной лодки третьего поколения. 

Она после 2035 года должна будет заменить устаревающие корабли типа "Триумфан", пишет Naval News.

О начале разработки новых кораблей, проект которых получил обозначение SNLE 3G, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Проект подлодок SNLE 3G: детали

Исследовательские работы по проекту SNLE 3G будут проводиться до конца 2025 года, после чего Naval Group приступит к строительству первой подводной лодки нового поколения. Первый корабль будет передан флоту в 2035 году, а остальные - с интервалом в пять лет. Планируется, что SNLE 3G простоят на вооружении Франции до 2090 года.

Общие характеристики SNLE 3G:

  • Длина подлодки проекта SNLE 3G составит 150 метров, а подводное водоизмещение - 15 тысяч тонн.
  • Корабль сможет нести 16 модернизированных баллистических ракет M51.4.
  • Он также будет оснащен четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных ракет.

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Автор: УНИАН