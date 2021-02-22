Исследовательские работы по проекту SNLE 3G будут проводиться до конца 2025 года.

Во Франции занялись разработкой стратегической атомной подводной лодки третьего поколения.

Она после 2035 года должна будет заменить устаревающие корабли типа "Триумфан", пишет Naval News.

О начале разработки новых кораблей, проект которых получил обозначение SNLE 3G, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Проект подлодок SNLE 3G: детали

Исследовательские работы по проекту SNLE 3G будут проводиться до конца 2025 года, после чего Naval Group приступит к строительству первой подводной лодки нового поколения. Первый корабль будет передан флоту в 2035 году, а остальные - с интервалом в пять лет. Планируется, что SNLE 3G простоят на вооружении Франции до 2090 года.

Общие характеристики SNLE 3G:

Длина подлодки проекта SNLE 3G составит 150 метров, а подводное водоизмещение - 15 тысяч тонн.

Корабль сможет нести 16 модернизированных баллистических ракет M51.4.

Он также будет оснащен четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных ракет.

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Автор: УНИАН