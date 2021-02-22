Во Франции занялись разработкой стратегической атомной подводной лодки третьего поколения.
Она после 2035 года должна будет заменить устаревающие корабли типа "Триумфан", пишет Naval News.
О начале разработки новых кораблей, проект которых получил обозначение SNLE 3G, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Проект подлодок SNLE 3G: детали
Исследовательские работы по проекту SNLE 3G будут проводиться до конца 2025 года, после чего Naval Group приступит к строительству первой подводной лодки нового поколения. Первый корабль будет передан флоту в 2035 году, а остальные - с интервалом в пять лет. Планируется, что SNLE 3G простоят на вооружении Франции до 2090 года.
Общие характеристики SNLE 3G:
- Длина подлодки проекта SNLE 3G составит 150 метров, а подводное водоизмещение - 15 тысяч тонн.
- Корабль сможет нести 16 модернизированных баллистических ракет M51.4.
- Он также будет оснащен четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных ракет.
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