Изначально предполагалось, что истребители этого типа простоят на вооружении до 2025 года, однако в итоге военные объявили о продлении срока службы этих самолетов по меньшей мере до 2050 года.

ВВС США запустили исследовательскую программу, по итогам которой намерены определить оптимальный состав тактического авиационного флота. В рамках этой же программы военные намерены оценить целесообразность замены истребителей F-16 Fighting Falcon новыми боевыми самолетами.

Об этом сообщает Aviation Week, передает nplus1.

Исследовательскую программу, которая начнется 1 октября 2022 года, планируется завершить к началу 2023 финансового года.

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Истребители F-16 стоят на вооружении США с 1979 года, а версии F-16C/D стали поступать в войска с 1984 года. Изначально срок службы самолетов был определен в восемь тысяч летных часов.

Предполагалось, что истребители этого типа простоят на вооружении до 2025 года, а затем будут постепенно заменены новыми F-35A Lightning II. Однако в 2018 году военные объявили о продлении срока службы этих самолетов по меньшей мере до 2050 года.

Истребитель F-16 был разработан американской компанией General Dynamics в первой половине 1970-х годов.

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Автор: УНИАН