Новость о возможной передаче Украине пяти аргентинских истребителей Dassault-Breguet Super Étendard стала одной из самых больших неожиданностей последних месяцев в сфере поставок Украине вооружений. Она в очередной раз доказывает, что у Киева есть союзники не только на Западе, и с этими странами также необходимо поддерживать хорошие связи.

Собственно же аргентинские самолеты имеют довольно интересную историю. Еще в конце 70-х латиноамериканская страна заказала у Франции 14 Super Étendard. Выбор пал именно на французские истребители, поскольку США ввели эмбарго на поставки оружия в Аргентину из-за террора против политической оппозиции.

В 2017 году для пополнения парка аргентинцы приобрели у Франции еще пять Super Étendard. Речь шла о модернизированных машинах, которые получили новую РЛС Anemone, способную обнаруживать морские цели на расстоянии до 200 км.

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Впрочем, самолеты оказались практически небоеспособными из-за проблем с получением компонентов для катапультных кресел британского производства (из-за санкций). Поэтому уже в 2023-м Буэнос-Айрес заявил о выводе из эксплуатации всех Super Étendard. Очевидно, именно на эти машины сейчас может рассчитывать Украина.

Сразу обращаем внимание на их количество. По меркам российско-украинской войны, пять самолетов - это практически ничто: разве что речь идет о самых современных разработках, например, истребители пятого поколения. К сожалению, Super Étendard не является даже четвертым поколением в полном смысле. Это палубный ударный самолет 70-х, который, в отличие от F-16 и Mirage 2000 (которые также были разработаны в 70-е годы), уже тогда в определенной степени устарел.

Сама по себе машина является модернизированной версией палубного истребителя-бомбардировщика Dassault Étendard, который совершил первый полет еще в далеком 1956-м. С учетом ограниченных возможностей Франции в самолетостроении, Super Étendard был не худшим решением для своего времени.

По данным из открытых источников Super Étendard может разгоняться до 1200-1300 км/ч и имеет боевой радиус в примерно 650 км. У самолета достаточно скромная боевая нагрузка в 2100 кг. Для сравнения: F-16, который иногда позиционируют как "легкий", способен нести более 5 т боевой нагрузки, а нагрузка российских Су-30 и Су-35 вообще составляет около 8 т.

Super Étendard имеет довольно ограниченную номенклатуру вооружений. Если говорить о ракетах класса "воздух - воздух", то он может нести только две R.550 Magic малой дальности, что не сравнимо даже с возможностями старого советского МиГ-29, способного брать до шести ракет класса "воздух - воздух" малой и средней дальности.

Если мы говорим об оружии класса "воздух - поверхность", то здесь ситуация несколько лучше. Кроме практически неэффективного в современных условиях неуправляемого оружия, "француз" может нести тактическую ракету AS-30L с лазерным наведением. Впрочем, дальность этого оружия недостаточна и составляет всего 11 км. С учетом того, что пилоту надо "вести" эту ракету до момента попадания, это делает ее не очень эффективной против врага с ЗРК.

Наибольший интерес вызывает главное вооружение Super Étendard, а именно - противокорабельная ракета Exocet, разработанная в 70-е. На первый взгляд это не очень примечательное оружие - небольшая ракета с боевой частью "всего" 165 кг. В то же время стоит напомнить, что масса боевой части украинского "Нептуна", потопившего "Москву", даже меньше и равна 150 кг.

Чрезвычайно высокая эффективность Exocet подтвердилась во время Фолклендской войны 1982 года, когда аргентинский Super Étendard потопил с помощью этой ракеты британский эсминец HMS Sheffield - достаточно современный корабль на тот момент. Также этими ракетами потопили британский контейнеровоз SS Atlantic Conveyor.

У Аргентины было очень мало Exocet, поэтому впоследствии атаки прекратились. Впрочем, эффект от использования ракеты был таким, что почти все последующие противокорабельные авиационные вооружения этого класса делали с оглядкой на французскую разработку.

Среди основных преимуществ Exocet - способность совершать полет на высоте всего около 3 м над уровнем моря, что затрудняет ее перехват. На маршевом участке полета ракета управляется с помощью инерционной системы наведения, а при приближении к цели она задействует активную радиолокационную головку самонаведения.

Однако можно ли сейчас назвать ракету Exocet современной в полной мере? На самом деле, нет. Время не стоит на месте, и сейчас дальность авиационной версии ракеты AM39 (существуют также варианты для кораблей и подводных лодок) в 70 км является недостаточной. То есть в теории ракету можно использовать даже против крупных российских кораблей, однако для этого самолету придется сблизиться с ними на критически малое расстояние, когда сам носитель станет потенциальной мишенью для ЗРК и истребителей противника.

Известно, что истребители Су-30СМ2 российской морской авиации могут использовать ракету класса "воздух - воздух" Р-37М, дальность которой, по российским источникам, равна 300 км.

Скорее всего, реальная максимальная дальность меньше, впрочем, это все равно является вызовом не только для Украины, но и для Запада. Также известно, что кроме Су-30СМ2 носителями Р-37М выступают Су-35С и МиГ-31БМ Воздушно-космических сил России.

Однако главной проблемой в данном случае является не дальность ракет Exocet (которые, кстати, еще надо получить) и даже не количество Super Étendard. Проблема кроется в обслуживании откровенно старых машин, которые в дополнение к этому еще и никогда не состояли на вооружении Украины.

Если учитывать вероятные поставки Киеву истребителей F-16 и Mirage 2000 (которые еще раньше пообещал Украине президент Франции Эммануэль Макрон), то страна будет вынуждена обслуживать целый "зоопарк", который будет состоять из почти ни в чем не унифицированных самолетов западного и советского производства.

Нужно ли это Украине? Большой вопрос. Тем более, что Mirage 2000 также могут нести ракеты Exocet, а F-16 вообще выступает как одна из самых универсальных авиационных платформ.

Илья Ведмеденко