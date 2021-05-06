Совет Евросоюза согласился приобщить США, Канаду и Норвегию к совместному оборонному проекту военной мобильности.

США, Канада и Норвегия станут первыми странами, которые присоединятся к совместным оборонным проектам Европейского Союза в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

Читайте такжеЕвросоюз обсуждает создание военных сил быстрого реагирования - СМИРешение пригласить эти страны приняли министры обороны ЕС на заседании Совета Евросоюза в четверг, 6 мая, пишет DW.

Речь идет прежде всего о флагманском проекте военной мобильности, который должен обеспечить быструю и беспрепятственную переброску войск и вооружений внутри Евросоюза всеми видами транспорта: по железной дороге, автотранспортом, самолетами и кораблями.

Ведущей страной в проекте являются Нидерланды - именно они пригласят США, Канаду и Норвегию. Ранее Вашингтон, Оттава и Осло уже просили допустить их к участию в инициативе.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, профессиональные знания и опыт США, Канады и Норвегии будут способствовать развитию проекта, "улучшению военной мобильности внутри ЕС и за его пределами".

"Это сфера общего интереса в наших трансатлантических отношениях, а также приоритет, который мы разделяем. Это сделает оборону ЕС более эффективной и поможет укреплению нашей безопасности", - отметил Боррель.

Что известно о PESCO

ЕС запустил Постоянное структурное сотрудничество в обороне в 2017 году. Всего к нему присоединились 25 из 27 государств ЕС. Инициативу отказались поддержать Великобритания, Дания и Мальта.

Одним из главных элементов PESCO являются совместные оборонные проекты, где участвуют различные государства.

В ноябре 2020 года ЕС согласился допускать к участию в проектах третьи государства. Основным условием является то, что участники, не входящие в Евросоюз принесут проекту "значительную добавленную стоимость".

Украина выражала желание присоединиться к ряду проектов, впрочем, пока решение об этом не было одобрено.

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Автор: Катерина Комолова