Согласно оценкам экспертов, сумма на новое оружие для ВСУ вполне реалистична для бюджета США.

В запросе Минобороны Украины, с которым обратились к правительству США, указано девять позиций различных типов оружия. Ориентировочная стоимость единицы вооружения колеблется от 23 млн долл. до 2,5 млрд долл.

Эксперты портала Deffence Express составили список военной техники, которая есть в перечне Минобороны Украины. После этого воспользовались открытыми данными по экспортной цене на указанные позиции и предположили, сколько именно этих устройств может войти в пакет. В итоге получили они общую стоимость - около 59,7 млрд долл.

Согласно ориентировочным оценкам, Украина заказала пакет военной помощи, который содержит следующие позиции:

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многофункциональные истребители F/A-18 в количестве 64 ед. по 177,3 млн долл. за единицу - суммарная стоимость 11,35 млрд долл;

многофункциональные истребители F-16 - 64 ед. по 162,5 млн долл. за единицу - 10,4 млрд долл;

ударные вертолеты AH-64 Apache - 64 ед. по 125 млн долл. за единицу - 8 млрд долл;

грузовые самолеты C-17 Globemaster III - 12 ед. по 258,3 млн долл. за единицу - 3,1 млрд долл;

грузовые самолеты C-130 Super Hercules - 12 ед. по 529,2 млн долл. за единицу - 6,35 млрд долл;

транспортные вертолеты UH-60 Blackhawk - 64 ед. по 62,5 млн долл. за единицу - 4 млрд долл;

танки M1 Abrams - 180 ед. по 23,9 млн долл. за единицу - 4,3 млрд долл;

БПЛА MQ-9 и MQ-1C - 64 ед. по 150 млн долл. за единицу - 9,6 млрд долл;

комплексы противоракетной обороны THAAD - 2 ед. по 2,5 млрд долл. - 5 млрд долл.

Эксперты отмечают, что указанные суммы - это ориентировочная цена техники, запасных частей, логистики, обучения. По их мнению, итог в 59,7 млрд долл. является вполне подъемным для бюджета США.

Они рассказали, что при этом возникает несколько проблем. Во-первых, техника не будет поставляться одномоментно, а растянется на определенное время. Во-вторых, стоимость может быть и меньше, поскольку оценки делались по экспортным ценам, а для Украины они могут быть ниже. В-третьих, 61 млрд долл., которые Байден планирует получить от Конгресса для Украины - это цена не только на оружие как таковое, но и на предоставление боеприпасов, необходимых ВСУ.

Какое вооружение Украина попросила у США

Последний список вооружений США, в которых Украина нуждается для борьбы с российской армией, включает современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 "Hornet", беспилотники, а также вертолеты Apache и Black Hawk. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что официальные лица Министерства обороны Украины представили "перечень вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" накануне во время закрытого заседания в Вашингтоне с участием чиновников и руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса США.

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