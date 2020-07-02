ВСУ получили партию новых бронетранспортеров (фото)

Сейчас выполнено уже 80% контракта с Минобороны - военным передано 37 из 45 бронемашин.

Украинская армия получила от "Укроборонпрома" еще четыре новых бронетранспортера БТР-4Е по госзаказу 2019 года.

Читайте такжеПо стандартам НАТО: украинский БТР опробовали на бездорожье (видео)

Об этом говорится в сообщении концерна в Facebook.

"Передали украинской армии 4 бронетранспортера БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова", - говорится в сообщении.

Сейчас выполнено уже 80% контракта с Министерством обороны - военным передано 37 из 45 бронемашин, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.

Все бронемашины укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", что фактически возобновило полный производственный процесс на этом предприятии.

"С момента разблокирования контракта с МОУ в конце 2019 года движемся строго по плану... Контракт, который достался команде "Укроборонпрома" в безнадежном состоянии, теперь выполняется, коллективы двух предприятий исправно работают, а наши военные вовремя получают бронетранспортеры для выполнения боевых задач", - отметили в концерне.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram