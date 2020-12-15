Всего в 2021 году ВСУ планируют передать 77 бронетранспортеров из этой линейки.

Морская пехота Военно-морских сил Украины в следующем году получит 60 новых БТР-4 с повышенной плавучестью.

Читайте такжеВСУ передали более 40 бронированных автомобилей "Козак-2" (фото)Об этом пишет Defense Express со ссылкой на информацию директора ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» Якова Мормило.

По его словам, всего в 2021 году ВСУ планируют передать 77 БТР-4 – 15 линейных (БТР-4Е), один командирский (БТР-4К), один ремонтный (БРЭМ-4РМ) и 60 плавающих.

БТР-4 («Буцефал»): общая характеристика боевой машины

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.

Может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты.

Способен вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения.

Может выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью, в различных климатических условиях, на дорогах с различным покрытием и в условиях полного бездорожья.

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Автор: Катерина Шварц