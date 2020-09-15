Страна намерена инвестировать в разработку 2,3 миллиарда долларов.

Южная Корея начала масштабную программу разработки беспилотников военного назначения, которые смогут выполнять самые разные задачи. При этом на некоторые из них могут установить стрелковое оружие.

Читайте такжеОборонный бюджет Украины в 2021 году будет увеличен почти до 6% ВВП - СНБОКак сообщает ТАСС, в течение последующих десяти лет страна намерена инвестировать в разработку 2,3 миллиарда долларов.

«Планируется создать несколько видов дронов для выполнения различных задач – от разведывательных до боевых», – говорится в заявлении.

Некоторые из боевых дронов могут вооружить штурмовыми винтовками, пулеметами и гранатометами, что теоретически позволит частично заменить на поле боя настоящих солдат.

Отмечается, что технологии, которые позволят реализовать вышеописанные планы, могут появиться к 2022 году, а в последующие годы намерены вести работы в рамках непосредственного создания оружейной платформы.

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Автор: Катерина Шварц