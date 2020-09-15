Южная Корея начала масштабную программу разработки беспилотников военного назначения, которые смогут выполнять самые разные задачи. При этом на некоторые из них могут установить стрелковое оружие.
Читайте такжеОборонный бюджет Украины в 2021 году будет увеличен почти до 6% ВВП - СНБОКак сообщает ТАСС, в течение последующих десяти лет страна намерена инвестировать в разработку 2,3 миллиарда долларов.
«Планируется создать несколько видов дронов для выполнения различных задач – от разведывательных до боевых», – говорится в заявлении.
Некоторые из боевых дронов могут вооружить штурмовыми винтовками, пулеметами и гранатометами, что теоретически позволит частично заменить на поле боя настоящих солдат.
Отмечается, что технологии, которые позволят реализовать вышеописанные планы, могут появиться к 2022 году, а в последующие годы намерены вести работы в рамках непосредственного создания оружейной платформы.
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