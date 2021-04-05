Американским военным потребуется современное снаряжение для арктических условий, поскольку стратегическая значимость региона растет.

Вооруженные силы США хотят получить и испытать прототипы новых вездеходов, пригодных к эксплуатации в условиях Арктики.

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Как сообщает DefenseNews, контракты на создание прототипов были заключены с двумя поставщиками – командой американской фирмы Oshkosh Defense и подразделением сингапурской группы ST Engineering; а также с подразделениями британской компании BAE.

Разработчики должны предоставить прототипы вездехода для низких температур (CATV) до 14 июня 2021 года. Военные намерены испытывать новые машины в полевых условиях – в экстремальных погодных условиях на Аляске.

Отмечается, что армия нуждается в новом вездеходе, который должен прийти на смену устаревшей машине SUSV. Кроме того, американским военным потребуется современное снаряжение для арктических условий, поскольку военная значимость региона растет.

В марте ВС США опубликовали «арктическую стратегию» - там подчеркивается необходимость модернизации сил и наращивания присутствия в Арктике, поскольку Россия и Китай хотят утвердить там свое господство для решения экономических и геополитических задач.

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Автор: Дмитрий Захаров