Ранее майор ВСУ по псевдо "Спартанец", командир батальона в 37-й бригаде морской пехоты, рассказал изданию AFP, что эта машина имеет слишком тонкую броню.

Ряд СМИ подхватили новость из AFP, в которой военный из 37-й бригады морской пехоты заявил, что французские колесные танки AMX-10 якобы беспомощны в наступлении из-за тонкой брони. Эту информацию прокомментировал в эфире 1+1 военный эксперт Александр Коваленко.

AMX-10 - это не танк, прежде всего подчеркнул он. "И это - самое главное. В общем такого класса как колесный танк не существует. Если говорить на профессиональном языке, то AMX-10RC - это боевая машина огневой поддержки пехоты. Вес - 16 тонн. О какой броне можем говорить, если мы говорим о машине, вес которой 16 тонн? В основном это противопулевая броня, и это известно. Это машина, которая имеет противопулевую броню", - заявил Коваленко.

AMX-10RC максимально держит в лобовой проекции 14,5 мм калибр. Поэтому эту машину и надо рассматривать в том функционале, в котором она создавалась.

"Уместно обратили внимание (в материале AFP, - УНИАН.), что у нее замечательная пушка, это правда. И у нее очень классная оптика. То есть ее надо использовать для разведки и огневой поддержки пехоты. Это не танк, его не надо выпускать в лобовую атаку и думать, что прилетит 125 мм, и со мной ничего не случится, потому что у меня классная броня. Сравниваем 55 тонн и 16 тонн. Ну, есть разница - что такое танк и что такое боевая машина?",- возмутился военный эксперт.

Поэтому AMX-10RC нужно использовать с другим функционалом. Коваленко отметил, что западная техника в целом хорошо себя зарекомендовала на украинском поле боя.

Французские AMX-10RC - что о них известно

AMX-10RC - французский тяжелый бронеавтомобиль. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, которая использовала их в войне в Персидском заливе и во время серии миротворческих операций.

Силы обороны Украины использовали машины AMX-10 RC во время контрнаступления на Таврическом направлении с июня 2023 года.

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