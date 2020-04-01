Россия "хоть сегодня" готова продолжить ракетную сделку с США

Согласно условиям договора, количество стратегических ядерных ракетных установок должно быть сокращено вдвое.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сейчас важно поддерживать двусторонний диалог о стратегической стабильности при любых обстоятельствах, независимо от политической ситуации, поскольку Россия и США как крупнейшие государства с ядерным оружием и постоянные члены Совбеза ООН «ответственны за сохранение мира и безопасности во всем мире».

Об этом он рассказал в интервью Arms Control Today.

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По мнению россиян, РФ и американцам «удалось обсудить факторы, которые существенно влияют на стратегическую стабильность»: развертывание глобальной противоракетной обороны, реализация концепции «быстрого удара», угроза размещения оружия в космосе и определение космоса как «зоны боевых действий» и принятия новых доктрин, ведут к снижению применения ядерного оружия.

Антонов утверждает, что Москва готова продолжить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Я хочу подчеркнуть: Россия готова достичь соглашения о продлении Нового договора хоть сегодня. Но нашей доброй воли недостаточно. Надо согласование США, которое мы еще не получили. Если Вашингтон согласится, мы немедленно начнем реализацию соответствующих внутренних процедур», – сказал он.

Справка УНИАН. СНВ-III – это договор о сокращении ядерного оружия между США и Российской Федерацией, который имеет официальное название мероприятий по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге, после ратификации вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Согласно условиям договора, количество стратегических ядерных ракетных установок должно быть сокращено вдвое. Кроме того, предполагается установление нового режима инспекций и проверок, который заменит механизм сортировки. Но это не ограничивает количество накопленных неактивных накопленных ядерных боеголовок в запасах россиян и американцев.