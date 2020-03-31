Россия усиливает Черноморский флот новейшими фрегатами - СМИ

Корабли разместят в бухтах оккупированного Севастополя.

Россия намерена развернуть в Черном море новейшие фрегаты типа "Адмирал Горшков" с носителями крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых "Циркон" в арсенале.

Об этом пишут "Известия". Для кораблей намерены построить необходимую инфраструктуру. Решение российские эксперты расценивают как асимметричный ответ США после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По данным источников издания в Минобороны РФ, решение развернуть фрегаты проекта 22350 уже принято. Сейчас российский ВМФ имеет один фрегат - "Адмирал Горшков", второй - "Адмирал Касатонов" - проходит испытания. Третий и четвертый планируют поставить в ближайшие два года.

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"Эти корабли уничтожают надводные и наземные цели 130-мм артиллерийской установкой А-192М и ракетами - сверхзвуковыми "Ониксами" и крылатыми "Калибрами-НК". Дальность действия последней - не менее 1,5 тыс. км", - пишет издание.

Кроме того, вскоре на вооружение корветов должны поступить гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Для новых фрегатов намерены освободить место в бухтах оккупированного Севастополя - на месте, где располагаются захваченные Россией украинские корабли.