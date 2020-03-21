Северная Корея запустила две баллистические ракеты во время пандемии коронавируса – СМИ

Южная Корея раскритиковала испытания и назвала их «неприемлемыми» в период, когда весь мир борется с пандемией.

Северная Корея в субботу, 21 марта, запустила две баллистические ракеты над Южной Кореей. Обе упали в море.

Об этом сообщил генштаб Южной Кореи, передает DW.

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Вероятно, ракеты были малой дальности; обе пролетели 410 км на высоте до 50 км. Сеул будет расследовать инцидент совместно с США.

В то же время Южная Корея раскритиковала испытания и назвала их «неприемлемыми» в период, когда весь мир борется с пандемией, призвав немедленно это прекратить.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея провела ракетные испытания 2 и 9 марта. Пхеньян воздерживался от новых тестов после запуска ракет в конце ноября 2019 года.