Северная Корея запустила две баллистические ракеты во время пандемии коронавируса – СМИ
12:22, 21 марта 2020Оружие
182 0
Южная Корея раскритиковала испытания и назвала их «неприемлемыми» в период, когда весь мир борется с пандемией.
Иллюстрация / REUTERS
Северная Корея в субботу, 21 марта, запустила две баллистические ракеты над Южной Кореей. Обе упали в море.
Об этом сообщил генштаб Южной Кореи, передает DW.
Читайте такжеСША провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Вероятно, ракеты были малой дальности; обе пролетели 410 км на высоте до 50 км. Сеул будет расследовать инцидент совместно с США.
В то же время Южная Корея раскритиковала испытания и назвала их «неприемлемыми» в период, когда весь мир борется с пандемией, призвав немедленно это прекратить.
Как сообщал УНИАН, Северная Корея провела ракетные испытания 2 и 9 марта. Пхеньян воздерживался от новых тестов после запуска ракет в конце ноября 2019 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter