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Северная Корея запустила две баллистические ракеты во время пандемии коронавируса – СМИ

12:22, 21 марта 2020
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил генштаб Южной Кореи, передает DW.

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Вероятно, ракеты были малой дальности; обе пролетели 410 км на высоте до 50 км. Сеул будет расследовать инцидент совместно с США.

В то же время Южная Корея раскритиковала испытания и назвала их «неприемлемыми» в период, когда весь мир борется с пандемией, призвав немедленно это прекратить.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея провела ракетные испытания 2 и 9 марта. Пхеньян воздерживался от новых тестов после запуска ракет в конце ноября 2019 года.

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