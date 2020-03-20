SIPRI: Украина – на 12-м месте в мире по экспорту оружия, больше всего продала Китаю и России

Крупнейшими экспортерами оружия в мире стали США, Россия, Франция, Германия и Китай.

Украина оказалась на 12-м месте среди 68 определенных стран по экспорту оружия в 2019 году. Крупнейшими покупателями за последние четыре года стали Китай, Россия и Таиланд.

Об этом говорится в свежем отчете Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Отмечается, что объем поставок оружия в мире в 2015-19 годах стал на 5,5% больше по сравнению с 2010-2004 гг. и на 20% по сравнению 2005-2009 гг.

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Крупнейшими экспортерами оружия в мире стали США, Россия, Франция, Германия и Китай.

В период между 2010-2014 и 2015-1019 годами увеличился объем поставок оружия на Ближний Восток (61%) и Европу (3,2%). В то же время объем поставок в Африку сократился на 16%, в Северную и Южную Америки – на 40%, в Азию и Океанию – на 7,9%.

Согласно данным исследования, объем закупки оружия Россией сократился на 18% по сравнению с 2010-2014 годами.

Хотя Кремль поддерживает сирийский режим Асада с 2015 года, поставки российского оружия в Сирию сократились на 87% в период 2010-2014 гг., и с 2015 по 2019 годы на них приходилось всего 3,9% российского экспорта оружия.

Россия была одним из трех постоянных покупателей украинского оружия.

Несмотря на то, что Украина заняла 12 место среди мировых экспортеров, за четыре года войны на Донбассе отечественный импорт оставался на низком уровне; наибольшая закупка оружия включала 50 единиц бывших в употреблении чешских танков и 210 противотанковых ракет из США.