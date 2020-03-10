Появилось показательное видео модернизированного украинского танка Т-72АМТ

Модернизация коснулась повышения защиты машины, ее огневой мощи, ходовых характеристик и бортовой электроники.

Танк Т-72АМТ, который серийно изготавливается на Киевском бронетанковом заводе, стал модернизированной версией танка Т-72А.

Об этом сообщает Defense Express.

Модернизированный танк имеет усиленную защиту благодаря динамической защите нового поколения - "Нож", что снижает эффективность вражеских кумулятивных и бронебойных подкалиберных снарядов. Кроме того, Т-72АМТ получил противокумулятивные экраны, которые защищают зону моторно-трансмиссионного отдела и заднюю полусферу башни.

Огневая эффективность Т-72АМТ была в разы увеличена благодаря интеграции в арсенал танка высокоточной ракеты "Комбат", которая позволяет уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 километров. При этом, ракета "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 миллиметров брони и, благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту противника.

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Для использования высокоточного оружия на Т-72АМТ установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел 1К13.

На Т-72АМТ установлен комплект с цифровой радиостанции Aselsan и спутниковой навигационной аппаратуры СН-3003 "Базальт", что позволяет поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Вместе с тем, учитывая увеличение массы машины, была проведена ремоторизация, вместо штатного В-46 мощностью 780 лошадиных сил, устанавливается В-84-1 в 840 лошадиных сил, который обеспечивает скорость машины в 60 километров в час. Также выполняется замена гусениц на новые - обрезиненные и с резинометаллическим шарниром, что позволило увеличить плавность хода. Одновременно механик-водитель получил камеру заднего хода, которая позволяет значительно упростить управление танком.

Отмечается, что за последнее время в Вооруженные силы Украины было передано несколько десятков таких танков.