Для ВСУ передали 6 модернизированных Т-72 (фото)

Специалисты провели доработку с целью улучшения боевых и технических характеристик танков.

Киевский бронетанковый завод передал для нужд Вооруженных сил шесть отремонтированных и модернизированных танков Т-72.

Об этом в Twitter сообщило Минобороны.

Читайте такжеРада ратифицировала договор с Францией о закупке 20 патрульных катеров

«6 единиц отремонтированных и модернизированных танков Т-72 передал киевский бронетанковый завод для Вооруженных Сил Украины, на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик», – говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. Т-72 «Урал» — основной боевой танк, разработанный в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций.

Т-72 широко поставлялся как в страны Варшавского договора, так и на экспорт за его пределы, в частности в Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. До сих пор остается на вооружении многих стран. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые также их экспортировали.

Благодаря своей распространенности принимал участие в многочисленных военных конфликтах, в частности, в Ливане (1982), Ирано-иракской войне, Войне в Персидском заливе (1991), Югославских войнах, и в войне на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, состоялся новый этап испытаний барражирующего боеприпаса «Гром» (еще можно назвать «дроном-камикадзе»), на котором отработали второй запуск с помощью мультилет.