Business Insider: В США разработали сенсоры для оценки влияния взрывов на солдат

Военные будут носить устройства под бронежилетами, чтобы медики смогли вовремя выявить опасные травмы.

Вооруженные силы США встраивают сенсоры в бронежилеты, которые будут выявлять потенциально опасные для солдат взрывы. После ракетной атаки Ирана по американским силам в Ираке в начале января в 110 солдат диагностировали определенные травмы мозга. В первых отчетах говорилось об отсутствии раненых из-за сложности быстро обнаружить и диагностировать такие травмы.

Как пишет Business Insider, новые сенсоры обнаружения взрывов могут помочь быстрее и точнее проверить, каким солдатам требуется медицинский осмотр. Для этого устройства будут оценивать давление от взрыва.

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«Это три сенсора, которые можно надеть под бронежилет, и которые будут проверять, повлиял ли взрыв на солдата», - сказал директор отдела Пентагона по вопросам военного сообщества и политики в отношении семей Джозеф Людовичи.

Он пояснил, что даже если у солдата сразу же не проявляется никаких симптомов, «а трекер показывает, что он был под воздействием взрыва, тогда мы проверяем таких ребят на травмы мозга». В целом, 58 военным подразделениям раздали 4408 наборов сенсоров B3G7. Они прошли испытания во время военных учений.

Каждый солдат получил три датчика: один для шлема, один для размещения в области груди и еще один – на плече.

«Эти сенсоры взрывов фиксируют волну перегрузки, которая измеряется в фунтах на квадратный дюйм или PSI», - сказала специальный помощник министра обороны США по вопросам здравоохранения Кэтти Ли.

«Таким образом мы получаем оценки в PSI с сенсоров, размещенных в трех разных мест на теле солдат», - добавила она.

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Каждый из сенсоров имеет световые сигналы зеленого, желтого и красного цвета. В случае взрыва поблизости, если давление будет на уровне 1-4 PSI, сенсор покажет зеленый свет, 4-16 PSI – желтый свет, а больше 16 PSI – красный. Зеленый сигнал, конечно, лучше, чем красный. Но он все равно сигнализирует о потенциальном вреде для военного.

Сенсоры взрывов дают солдатам, а также медицинскому персоналу, данные для лучшего понимания, под каким влиянием были участники боев.