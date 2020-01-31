Будущий корабль ВМС Украины вышел в Черное море в Одессе (фото)

Недостатков в его работе не обнаружили.

В Одессе 30 января вышел в море будущий корабль Военно-морских сил Украины.

Как сообщается на странице подразделения в Facebook, судно передадут на вооружение ВМС, а целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний.

"Корабль, который был заложен на заводе "Кузня на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года, в настоящее время проводит дооборудование на предприятии "Судоверфь Украина". В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля согласно запланированному графику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль выполнил поставленные задачи. По итогам испытаний недостатков в его работе не обнаружено, а экипаж оценил возможности корабля положительно.

Как сообщал УНИАН, предприятие "Меридиан" им. Королева, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", представило украинским военным собственную разработку – квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.