Помощь от США позволит получить летальное оружие – министр

В оборонном бюджете США, среди прочего, предусматривается выделение 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что предусмотренные в оборонном бюджете США 300 млн военной помощи для Украины дадут возможность получить летальное вооружение.

Об этом Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал министр.

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Напомним,

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов и санкции российских газопроводов.

Издание The Washington Post сообщило, что администрация Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт, предусматривающий конкретные сроки предоставления военной помощи Украине.

Чиновники якобы угрожали наложением вето президента, которое привело бы к отставке правительства. В конечном счете, демократы согласились на предложение, чтобы избежать вето.