ВСУ получат на вооружение автомобиль-трансформер

Составные части машины раскладываются в ширину справа и слева и устанавливаются на опоры

Оборонно-промышленный комплекс создал для Вооруженных сил Украины командно-штабную машину с кузовом переменного объема на базе модернизированной рамы МАЗ-63172 с усовершенствованной технологией развертывания.

Об этом сообщает Армияinform.

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Новая КШМ имеет конструкцию трансформера: ее составные части раскладываются в ширину справа и слева от основного кузова и устанавливаются на опоры. Стены внутри обшиты сэндвич-панелями, что значительно улучшает теплоизоляционные свойства, а пол устлан ковролином.

Машина, обогреватель, кондиционер, фильтровентиляционная установка, телеком-оборудование для локальной сети связи, генератор, а также аккумулятор минимум на 2 часа работы.

Разработчики отмечают, что для Сухопутных войск ВСУ это "в чем-то даже уникальная разработка", ведь подавляющее число нынешних КШМ создавались еще в советские времена и давно устарели.