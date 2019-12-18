В Минобороны рассказали, какое оружие может получить Украина от США

В Минобороны отметили, что предоставление военной помощи Украине со стороны США носит системный характер.

Украина может получить летальное оружие, береговые ракетные комплексы и противокорабельные ракеты в рамках выделения Киеву военной помощи из оборонного бюджета США.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова в Facebook.

«Сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны на следующий год. Как и Нижняя палата, Сенат поддержал выделение Украине 300 млн долларов для финансирования обороны и безопасности; это плюс 50 млн к предварительно запланированным. Бюджет включает и возможность получить летальную оружие, береговые оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Инициатива, начатая менее трех месяцев назад, стала реальностью», - отметила она.

Фролова выразила благодарность американскому народу и его руководству за этот «достойный уважения шаг».

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В Минобороны отметили, что предоставление военной помощи Украине со стороны США носит системный характер.

«Это сильное политическое заявление от верных партнеров. Обратите также внимание: в сентябре в Министерстве обороны США подтвердили, что Украина успешно реформирует сферу обороны и борется с коррупцией. А это переход на «пятую передачу» в нашем сотрудничестве. Мы продолжаем сотрудничать и остаемся надежными союзниками», - добавила Фролова.

Кроме того, она добавила, что Сенат США утвердил санкции против компаний, которые строят трубопровод «Северный поток-2». «Почему это важно для нас? Потому что этот проект несет прямую угрозу региональной безопасности и расширяет границы гибридного влияния России на ключевых европейских игроков. Мы уже заплатили высокую цену за свою безопасность и зависимость от российского газа, поэтому должны делать все для того, чтобы уберечь наших европейских друзей от таких ошибок. Я искренне благодарю американский народ и его лидеров за этот достойный уважения шаг!» - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Сенат США одобрил бюджет Пентагона, который предусматривает 300 млн долларов для Украины, и введение санкций против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода «Северный поток-2». Ранее документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США.