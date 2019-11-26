"Укроборонпром" избрал нового директора "Житомирского бронетанкового завода"

Конкурс на должность длился с 7 октября, а претендентов сначала было 38.

"Укроборонпром" назвал имя Директора Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод". Им стал Алексей Жуковец, сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook. Читайте такжеВ «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концерна Конкурс длился с 7 октября, а претендентов на должность сначала было 38. В сообщении отмечается, что Жуковец представил наиболее жизнеспособную стратегию развития завода. Также добавляется, что ранее он работал в сфере машиностроения и создавал оборудование для металлургической промышленности.

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