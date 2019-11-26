"Укроборонпром" избрал нового директора "Житомирского бронетанкового завода"
02:21, 26 ноября 2019Оружие
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Конкурс на должность длился с 7 октября, а претендентов сначала было 38.
Победителем конкурса стал Алексей Жуковец / фото facebook.com/ukroboronprom
"Укроборонпром" назвал имя Директора Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод".
Им стал Алексей Жуковец, сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook.
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Конкурс длился с 7 октября, а претендентов на должность сначала было 38.
В сообщении отмечается, что Жуковец представил наиболее жизнеспособную стратегию развития завода. Также добавляется, что ранее он работал в сфере машиностроения и создавал оборудование для металлургической промышленности.
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