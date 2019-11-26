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"Укроборонпром" избрал нового директора "Житомирского бронетанкового завода"

02:21, 26 ноября 2019
Оружие
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Победителем конкурса стал Алексей Жуковец / фото facebook.com/ukroboronprom

Им стал Алексей Жуковец, сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook.

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Конкурс длился с 7 октября, а претендентов на должность сначала было 38.

В сообщении отмечается, что Жуковец представил наиболее жизнеспособную стратегию развития завода. Также добавляется, что ранее он работал в сфере машиностроения и создавал оборудование для металлургической промышленности.

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Теги: #Укроборонпромпогода в Житомире