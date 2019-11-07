Business Insider: Россия захватила самую передовую ракету Израиля

Эксперты говорят, что благодаря захваченному образцу израильского оружия Москва может быстро разобраться, как ему противодействовать.

Военные России завладели ракетами из одной из самых продвинутых систем противовоздушной обороны Израиля под названием «Праща Давида». Таким образом, возрастает вероятность того, что Москва может быстро разобраться, как побороть передовую систему, предназначенную уничтожать баллистические ракеты на лету. Более того, она может поделиться этой информацией с общими врагами США и Израиля, такими как Иран.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что ракеты оказались в руках военных России в июле 2018 года. Тогда Израиль применил их, чтобы сбить российские ракеты, запущенные войсками Сирии в сторону израильской территории. Всего речь идет о запуске двух образцов оружия. Одну ракету ВВС Израиля взорвали самостоятельно, когда стало понятно, что сирийское оружие не пересечет границу страны. Другая израильская ракета упала на сирийской территории. Там ее подобрали военные режима Сирии и затем передали России, которая помогает войскам правительства Башара Асада.

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«Праща Давида» - это ракета-перехватчик средней дальности, которую выпускает израильская компания Rafael Advanced Defense System. Ее производством также занимается американская фирма Raytheon, используя в качестве замены ракетам Patriot. Сам Израиль впервые поставил на вооружение «Пращу Давида» в 2017 году. В июле 2018 состоялось фактически первое боевое применение системы.

«Это вызывает тревогу. Если бы я был компанией Rafael, я бы начал нервничать прямо сейчас», - сказал заместитель директора проекта исследования ракетной обороны в Центре стратегических международных исследований Аян Уильямс.

Он добавил, что тревогу вызывает не то что Россия начнет копировать израильскую систему для собственных нужд, а что это будут делать другие страны.

«Если Иран получит эту штуку, через два года мы увидим у него идентичную систему», - сказал он.

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Но и сама Россия может изучить захваченное израильское оружие и выяснить, как можно побороть «Пращу Давида». Это будет большая проблема для некоторых стран, таких как Польша, которая покупает эти системы, не говоря уже о самом Израиле.

«Если бы я был Израилем, меня бы наиболее тревожило то, что Россия может передать разведданные о способе побороть ракету Ирану», - сказал Уильямс.

Китайское издание SINA также писало, что США и Израиль требовали, чтобы Россия вернула ракету. Но это не дало никаких результатов.