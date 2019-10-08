В Киеве на выставке представили шесть новейших разработок украинского ОПК

Всего концерн представил 135 экспонатов, среди которых 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники.

В Киеве открылась крупнейшая в Украине ежегодная выставка «Оружие и безопасность», на которой государственный концерн «Укроборонпром» представил шесть новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба госконцерна.

Флагманом нынешней выставки от концерна является натурный образец ракетного комплекса «Нептун» в составе трех единиц: унифицированная пусковая машина, транспортно-заряжающая машина и передвижной командный пункт, который впервые представляет ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». Также ГККБ «Луч» представит универсальную управляемую ракету РК-10 и тренажерный комплекс индивидуальной подготовки наводчиков легкого переносного ракетного комплекса «Корсар».

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» презентует инфракрасную головку самонаведения, а ГП «Изюмский приборостроительный завод» – оптико-прицельную станцию ОПСН-І, разработанную совместно с ГП «ГККБ «Луч».

Кроме этого, на стенде впервые представлена радиолокационная станция 90К6Е от КП «Научно-производственный комплекс «Искра». Этот мобильный 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

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«36 предприятий-участников государственного концерна «Укроборонпром» представляют на международном форуме широкий спектр продукции военного и двойного назначения. В общем концерн экспонирует 135 экспонатов, среди которых 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники», - сказано в сообщении.

Выставка «Оружие и Безопасность 2019» проходит в Международном выставочном центре в Киеве и продлится до 11 октября.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.