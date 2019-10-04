США и Черногория готовятся к крупнейшей военной сделке

Черногория вступила в НАТО в июне 2017 года на фоне противодействия России.

США и Черногория завершают подготовку своего самого большого двустороннего военного соглашения, заявил 4 октября Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе короткой поездки в эту страну, которая недавно присоединилась к НАТО.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Как только соглашение будет доработано, США планируют доставить нашему союзнику по НАТО легкие тактические транспортные средства стоимостью 36 миллионов долларов», - сказал Помпео.

Госсекретарь США в ходе своего первого официального визита в Черногорию также заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку Черногории на пути присоединения к Европейскому Союзу.

Со своей стороны, президент Черногории Мило Джуканович отметил, что Черногория как член Североатлантического альянса остается надежным партнером США в регионе.

Читайте такжеСША в первом чтении одобрили продажи Украине новой партии противотанковых Javelin - Bloomberg

Американский госсекретарь встретился и с премьер-министром Черногории Душко Марковичем и с министром иностранных дел Срджаном Дармановичем. В ходе встречи он напомнил, что Черногория является малой нацией, но играет важную роль в регионе.

Он добавил, что народы и страны региона должны сами принимать решение о своем пути, включая вступление в НАТО. Глава черногорского правительства подчеркнул, что власти продолжают борьбу против организованной преступности и коррупции, также продолжают реформу правосудия и прилагают усилия для расширения свободы слова. Присутствие США и ЕС в регионе, по его словам, имеет стратегическое значение.

По мнению местных обозревателей, собеседники обсуждали и деятельность России в регионе. Москва выступает против евроатлантической интеграции стран Западных Балкан.

Помпео, прибывший в Подгорице из Италии, после своей короткой поездки в Черногорию поехал в Северную Македонию.

Черногория вступила в НАТО в июне 2017 года на фоне противодействия России.