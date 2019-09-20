В США приостановили выпуск винтовок для гражданских лиц

Вместо этого компания Colt Defense сосредоточится на выполнении военных и ведомственных контрактов.

Компания Colt Defense приостановила выпуск винтовок AR-15 для гражданских лиц, сообщает FoxNews.

Президент и главный исполнительный директор компании Деннис Вейо заявил, что Colt фиксирует избыток оружия на рынке и считает, что на рынке в обозримом будущем будет достаточно винтовок.

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Вместо этого компания сосредоточится на выполнении военных и ведомственных контрактов.

Ранее сообщалось, что с начала года в США зафиксировали уже почти 300 массовых атак с применением оружия, 1,3 тыс. человек были убиты или ранены.