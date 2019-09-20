В США приостановили выпуск винтовок для гражданских лиц
16:35, 20 сентября 2019Оружие
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Вместо этого компания Colt Defense сосредоточится на выполнении военных и ведомственных контрактов.
Иллюстрация / REUTERS
Компания Colt Defense приостановила выпуск винтовок AR-15 для гражданских лиц, сообщает FoxNews.
Президент и главный исполнительный директор компании Деннис Вейо заявил, что Colt фиксирует избыток оружия на рынке и считает, что на рынке в обозримом будущем будет достаточно винтовок.
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Вместо этого компания сосредоточится на выполнении военных и ведомственных контрактов.
Ранее сообщалось, что с начала года в США зафиксировали уже почти 300 массовых атак с применением оружия, 1,3 тыс. человек были убиты или ранены.
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