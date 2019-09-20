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В США приостановили выпуск винтовок для гражданских лиц

16:35, 20 сентября 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

Президент и главный исполнительный директор компании Деннис Вейо заявил, что Colt фиксирует избыток оружия на рынке и считает, что на рынке в обозримом будущем будет достаточно винтовок.

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Вместо этого компания сосредоточится на выполнении военных и ведомственных контрактов.

Ранее сообщалось, что с начала года в США зафиксировали уже почти 300 массовых атак с применением оружия, 1,3 тыс. человек были убиты или ранены.

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Теги: #США