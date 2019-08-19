Полторак рассказал, сколько вооружения и техники получили ВСУ за 5 лет

В украинской армии 73 военных части перешли на новую систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания.

В 2014-2019 годах в ряды Вооруженных сил Украины поставлено свыше 11,9 тыс. образцов вооружения и военной техники и около 1,4 млн единиц средств поражения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны и ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, кроме того, принято на вооружение 120 образцов, восстановлена исправность свыше 12 тыс. единиц ВВТ, были приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях, утверждена Программа ракетостроения.

Также, отметил Полторак, завершается испытание реактивного комплекса "Ольха", принят комплекс мер по усилению сил и средств ПВО, в том числе, зенитно-ракетного прикрытия, внедряется новая система логистики.

Министр подчеркнул, что за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, была получена материально-техническая помощь на сумму более 360 млн долларов. Также Минобороны получило полномочия по закупке вооружений по импорту у иностранных партнеров.

Кроме того, Полторак сообщил о разработке концепции и введение в действие временной установки по логистическому обеспечению, проведению ключевых мероприятий по созданию единой эффективной системы логистического обеспечения сил обороны, формирования и приобретения возможностей Командованием сил логистики и Главным управлением логистики.

«Сейчас продолжается эксперимент по логистическому обеспечению по принципам НАТО, усовершенствована система вещевого обеспечения, внедрены 17 стандартов НАТО, введены более 100 новых предметов вещевого имущества и уточнены нормы обеспечения», - констатировал министр обороны.

Говоря о реформе системы питания ВС Украины, Полторак отметил, что сейчас в ВСУ осуществлен переход 73 воинских частей на новую систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания.