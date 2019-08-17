Украинские компании выходят на международный рынок вооружения
Кабинет Министров предоставил право ряду компаний осуществлять реализацию собственных товаров военного назначения на внешний рынок, а также осуществлять импорт таких товаров для нужд производства.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
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В частности, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 г. № 706 право самостоятельно осуществлять экспорт/импорт военной продукции предоставлено:
ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»
ООО «Радионикс»
ООО «Украинская бронетехника»
Чао «Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА»
Сообщается, что это даст возможность предприятиям напрямую выйти на внешний рынок с продукцией собственного производства, расширить собственные производственные мощности и повысить экспортный потенциал по основным направлениям деятельности.
Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» – занимает лидирующие позиции в Украине с серийного изготовления, ремонта и модернизации агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной технікию
ООО «Радионикс» – занимается разработкой, изготовлением, модернизацией, техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиолокационных систем и оптико-электронного оборудования. Среди продукции предприятия активные головки самонаведения для ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух».
ООО «Украинская бронетехника» специализируется на производстве специализированной бронированной техники (бронемашины «Варта» и «Новатор»), артиллерийского вооружения (миномет УПИК-82), автомобилей скорой медицинской помощи и полевых кухонь.
Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА» – производство военного и специального транспорта (семейство бронемашин «Козак», бронетранспортеры и др.), защитных конструкций (разнообразные модули, бронированные блок-посты и т. п), противопожарного оборудования и оборудования для атомных электростанций.
Ранее право на самостоятельный экспорт/импорт был предоставлен частным компаниям «Интерпроинвест», «Укрспецтехника» и «Укрспецсистемс».