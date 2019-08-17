Украинские компании выходят на международный рынок вооружения

Правительство разрешило еще нескольким предприятиям самостоятельно выйти на международный рынок вооружений.

Кабинет Министров предоставил право ряду компаний осуществлять реализацию собственных товаров военного назначения на внешний рынок, а также осуществлять импорт таких товаров для нужд производства.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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В частности, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 г. № 706 право самостоятельно осуществлять экспорт/импорт военной продукции предоставлено:

ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

ООО «Радионикс»

ООО «Украинская бронетехника»

Чао «Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА»

Сообщается, что это даст возможность предприятиям напрямую выйти на внешний рынок с продукцией собственного производства, расширить собственные производственные мощности и повысить экспортный потенциал по основным направлениям деятельности.

Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» – занимает лидирующие позиции в Украине с серийного изготовления, ремонта и модернизации агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной технікию

ООО «Радионикс» – занимается разработкой, изготовлением, модернизацией, техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиолокационных систем и оптико-электронного оборудования. Среди продукции предприятия активные головки самонаведения для ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух».

ООО «Украинская бронетехника» специализируется на производстве специализированной бронированной техники (бронемашины «Варта» и «Новатор»), артиллерийского вооружения (миномет УПИК-82), автомобилей скорой медицинской помощи и полевых кухонь.

Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА» – производство военного и специального транспорта (семейство бронемашин «Козак», бронетранспортеры и др.), защитных конструкций (разнообразные модули, бронированные блок-посты и т. п), противопожарного оборудования и оборудования для атомных электростанций.

Ранее право на самостоятельный экспорт/импорт был предоставлен частным компаниям «Интерпроинвест», «Укрспецтехника» и «Укрспецсистемс».