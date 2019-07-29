Новая власть и судостроение: шанс на возрождение

В отличие от большинства регионов Украины топовой новостью текущей недели в Николаеве стали не столько результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, сколько перечисление госконцерном «Укроборонпром» более 86 млн гривень на счета «Николаевского судостроительного завода» (НСЗ).

Читайте такжеВ Украине начали производство боеприпасов по стандартам НАТО (видео)

Этой суммы как раз хватает, чтобы полностью погасить многолетнюю задолженность по зарплате перед работниками завода, а также закрыть долги по отчислениям с зарплат.

Примечательно, что произошло это после посещения в середине июля президентом Владимиром Зеленским НСЗ, во время которого он дал обещание заводчанам оперативно закрыть многолетние долги. То, с какой скоростью глава государства выполнил свое обещание, по-хорошему повергло в шок как руководство завода, его работников, так и местную общественность.

Можно бесконечно перечислять высокопоставленных чиновников, которые обещали что-то подобное, но дальше выделения нескольких миллионов гривень дело обычно не двигалось. А тут такой поворот.

Данный шаг вполне можно связать с избирательной кампанией, если бы не одно обстоятельство: деньги завод начал получать только в понедельник после завершения голосования.

Поэтому в Николаеве случившееся воспринимается не иначе как сигнал, что отрасль, которую многие уже похоронили, может ждать возрождение.

Дать ветер в паруса украинских корветов

Дополнительной причиной для оптимизма является еще одна тема, которую глава государства обсудил в ходе посещения завода с министром обороны Степаном Полтораком и командующим ВМС Игорем Воронченко. Речь идет о возобновлении государственной программы строительства боевых кораблей класса корвет.

«Это нам очень нужно», - так охарактеризовал потребность в подобном военном судне для наших Военно-морских Сил глава Минобороны.

Читайте такжеВ Украине уже разработали план достройки корвета для усиления ВМС – "Укроборонпром"

Первый корабль заложили еще в далеком мае 2011 года на соседнем николаевском предприятии – «Черноморском судостроительном заводе», принадлежащем бизнесмену и парламентарию Вадиму Новинскому. Покуда было финансирование работы по строительству велись, но с 2014 года на соответствующую госпрограмму средства выделять перестали. И было крайне мало шансов, что в обозримом будущем ситуация изменится.

Судя по сделанным заявлениям, Зеленский всерьез намеревается эту важную для модернизации ВМС госпрограмму возобновить, чтобы в ближайшие годы построить все четыре корвета, как и планировалось.

Если говорить о цифрах, то достройка первого корабля проекта «корвет» сейчас оценивается примерно в 5,8 млрд грн, а строительство каждого из оставшихся кораблей проекта, по оценке главы Минобороны, будет стоить гораздо дешевле.

По оценке Полторака, на первом этапе для возобновления госпрограммы нужно до миллиарда гривень. Планируется, что на первых порах корпус первого корвета доработают на территории ЧСЗ после чего транспортируют на НСЗ, где уже будут доводить до ума.

Спасительный глоток и разоружение крейсера «Украина»

Стоит ли говорить, что для единственного госпредприятия отрасли, долгие годы утопавшего в проблемах, заказ подобного уровня будет долгожданным спасительным глотком свежего воздуха. А экономический эффект от реализации этого проекта будет действительно серьезным, ведь в достройке и реализации программы будут принимать участи еще около полутора сотен предприятий, преимущественно отечественных.

Помимо этого, во время визита Зеленского было заявлено о решении другой острой проблемы завода – определения судьбы недостроенного ракетного крейсера «Украина».

Этот корабль, который начали строить еще при Советском Союзе, «Николаевский судостроительный завод» с начала 2015 года содержал за свои средства, поскольку средства из госказны на завершения проекта не выделялись, как и не было решения о продаже третьей стороне.

Теперь же Полторак заявил о необходимости провести демилитаризацию корабля, ведь он создавался для целей, которые не вписываются в доктрину современных ВМС Украины.

«Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задачи, которые возложены на данный крейсер: сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным», - сказал министр.

Читайте такжеМинобороны хочет демилитаризовать крейсер "Украина"

Также он добавил, что рабочее оборудование крейсера можно использовать для модернизации судов и кораблей, которые находятся на вооружении ВМС Украины.

«Разоружать» крейсер также будет НСЗ. По подсчетам директора завода Валерия Калашникова, демилитаризация займет до трех лет. Потому для предприятия вырисовывается перспектива такой загрузки, которую не многие заводчане сейчас вспомнят. В связи с этим, планируется привлечение к работам работников других предприятий.

«Я еще не видел, но знаю, что подписано поручение по крейсеру. Мы сто процентов начнем демилитаризацию. Объём её уже известен, он у меня уже лежит на столе, подписан начальником Генерального штаба. Это будет не разбазаривание крейсера, не грабеж его. Это четкий проект демилитаризации. По времени она займет не менее двух с половиной лет, я думаю, ближе к трем», - сообщил он через несколько дней после визита президента.

После таких визитов и быстрого реагирования возникают резонные вопросы. Почему именно сейчас о заводе и его тяжелой ноше вдруг вспомнили? Почему так долго военное ведомство не могло дать четкий ответ относительно «ненужности» недостроенного крейсера? Но эти вопросы из категории риторических – более важным видится улучшение состояния дел для предприятия.

Поиск средств и стимулов для развития отрасли

Однако одним «Николаевским судостроительным заводом» и военными заказами отрасль не ограничивается – в том же Николаеве есть другие судостроительные предприятия. Можно также вспомнить и о крупном заводе в соседнем Херсоне, судоремонтных мощностях в других городах страны.

Как помочь им и задействовать их потенциал, загрузить работой и дать возможности заработка украинским корабелам? Ответы на этот вопрос просты: нужны деньги и соответствующие условия для привлечения инвесторов. Денег госбюджета явно не хватит, потому их нужно искать на стороне, создавая условия для их привлечения.

Межфракционное депутатское объединение «За развитие рек Украины» пока еще действующего парламента разработало ряд законопроектов, направленных на развитие судостроения.

Среди прочего предлагается до 2028 года освободить от уплаты НДС и пошлины товары, необходимые для возведения суден. Предлагается также освободить профильные предприятия отрасли от уплаты налога на прибыль, если средства используются на переоснащение, исследовательские работы и на другую деятельность, направленную на развитие. Кроме того, инициаторы законопроекта выступают за компенсации высоких кредитных ставок и реструктуризацию долгов судостроителям.

Конечно, принятие данных законопроектов подразумевает бюджетные расходы, однако на другой чаше весов должен быть экономический эффект от запуска заводов, которые сейчас если и не стоит без дела, то вынуждены довольствоваться только судоремонтом.

Можно также вспомнить баталии вокруг законопроекта «О внутреннем водном транспорте», который так и не был принят предыдущим составом парламента. Авторы альтернативного законопроекта предложили свой вариант, который, по их словам, поспособствует увеличению заказов именно на отечественных судостроительных предприятиях.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян увидел в этом лоббирование интересов крупнейшего зернотрейдера страны – компании «Нибулон», которая в Николаеве имеет свой судостроительно-судоремонтный завод.

Не ставя под сомнение позицию и аргументы каждой из сторон, хотелось бы, чтобы депутаты новоизбранного парламента вернулись к рассмотрению вышеуказанных законопроектов. Скорее всего, в них есть разумные идеи для возрождения отрасли.

У партии президента через месяц будет парламентское большинство, потому не должно возникнуть «подковерных» игр, а изучать предложения участников рынка и экспертов на профильном парламентском комитете должны более профессионально.

Не стоит забывать и о том, что вскоре Украина получит новое правительство, которое также будет сформировано командой главы государства.

Таким образом, при наличии политической воли обновленные Кабинет министров и парламент при кураторстве президента смогут не только предусмотреть средства на перезапуск программы строительства корветов, но также принять ряд важных законов для стимулирования развития судостроительной отрасли.

Ясно одно – без помощи государства судостроительные предприятия Украины вряд ли своими силами смогут выйти из глухого угла, в котором сейчас находятся. Время поднимать паруса и ловить ветер перемен!

Дмитрий Шварц