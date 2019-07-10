К строительству военной базы в Очакове привлекли американских военных инженеров (видео)

Завершен очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-морских сил ВС Украины.

К строительству военной базы в Очакове Николаевской области привлечены американские военные инженеры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что уже завершен очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-морских сил ВС Украины.

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Как рассказал представитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подполковник Брэндон Хилл, проект реализуется при содействии Министерства обороны США, посольства и отдела оборонного сотрудничества. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии «Си Бриз».

Партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на строении для обслуживания катеров. В планах американских военных - ремонт и усиление пирса. Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры, - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.