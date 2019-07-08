National Interest: Тайный космический аппарат ВВС США X-37B попал на фото

Аппарат внешне похож на миниатюрную версию космического корабля «Шаттл», который ранее использовали во время миссий NASA.

Тайный космический «самолет» Военно-воздушных сил США X-37B попал на фото, когда выполнял миссию на высоте 340 километров над поверхностью Земли. Его смог сфотографировать энтузиаст из Нидерландов Ральф Вадеберг с помощью 10-дюймового телескопа.

«Здесь можно рассмотреть носовую часть, отсек полезной нагрузки и хвост этого «мини-шаттла», а также очертания некоторых более мелких деталей», - цитирует его слова National Interest.

Вандеберг много месяцев охотился на автоматизированный аппарат ВВС США и наконец смог напасть на его след в мае 2019 года. Но ему понадобилось дополнительное время, чтобы сфотографировать восьмиметровый X-37B.

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«Когда я попытался найти его в середине июня, оказалось, что его нет в предусмотренной точке. Он выполнил маневр и изменил свою орбиту. Благодаря любительской сети спутникового наблюдения, удалось выявить его на орбите снова. Так я смог сделать некоторые снимки 2 июля», - пояснил голландец.

Компания Being построила минимум два X-37B для ВВС США внутри 2000-х годов. Каждый из аппаратов стоил около миллиарда долларов. Аппарат внешне похож на космический корабль «Шаттл», который использовали в NASA до 2011 года. Однако, по своей природе он небольшой манёвренный спутник многоразового использования, что качественно отличает его от обычных одноразовых спутников.

ВВС США называют X-37B «орбитальным тестовым аппаратом». Первый запуск аппарата состоялся в апреле 2010 года. Если многие спутники могут функционировать до 10 лет на орбите, самый долгий период X-37B в космосе длился с мая 2015 до начала 2018 года. Всего он был там 717 дней.

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X-37B, который смог сфотографировать нидерландец, был запущен с помощью ракеты Falcon компании SpaceX в сентябре 2017 года. Каждая миссия аппарата стоит около 200 миллионов долларов. Текущая миссия X-37B уже пятая. Известно, что на его борту Передовой тепловой рассеиватель (ASETS-II), разработанный исследовательской лабораторией ВВС США.

Как пояснили американские военные, это устройство поможет «проверить экспериментальную электронику и колебательные технологии тепловых труб в ходе длительного пребывания в космическом пространстве». Сам X-37B, миссии которого становятся все длиннее, работает над удовлетворением запроса США на компоненты космических кораблей, способные годами находиться на орбите.