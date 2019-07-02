National Interest: Китай покупает Су-35 ради запчастей

Расхваленный российский истребитель слишком дорогой и не достаточно эффективен, чтобы Пекин рассматривал его как замену своим устаревшим боевым самолетам.

Китай сильно продвинулся в разработке передового стелс-истребителя. Поэтому странно, что он решил купить боевые самолеты у своего бывшего врага – России. Вместе с тем, Москва предлагает Пекину купить еще больше Су-35. И, как сообщают китайские СМИ, Китай может согласиться.

National Interest пишет, что Китай уже закупил 24 российских Су-35. Это фактически обновленная версия Су-27, который был разработан еще во времена Холодной войны. В 2015 году китайская сторона заплатила за самолеты 2,5 миллиарда долларов. Теперь в Москве рассчитывают, что смогут продать Пекину еще больше «современного вооружения и военного оборудования российского производства включительно с дополнительными партиями Су-35». Об этом сообщало государственное информационное агентство России ТАСС. Через два дня китайское телевидение отреагировало на это сообщениями, что Пекин действительно может купить еще Су-35 на замену старым самолетам.

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В китайском арсенале всего около 3 тысяч самолетов. Из них 1700 – истребители. Но многие из них – это устаревшие модели времен Холодной войны. В частности, на вооружении страны несколько сотен копий советского МИГ-21, которые производились еще в 1960-х годах. Китай разработал собственный истребитель пятого поколения J-20, который задумывался как аналог американских F-22 и F-35. Однако, Вооруженные силы КНР столкнулись с мрачными логистическими вызовами в процессе обслуживания флота старых самолетов.

Китайская государственная газета Global Times процитировала военного эксперта Фу Ченьшао, который допустил, что у Пекина другие причины покупать дополнительные Су-35 у Москвы. По его мнению, хоть российские самолеты действительно могут быть куплены, они точно не станут заменой для старых китайских машин. Потому что российские истребители слишком дорогие, а у Китая слишком много старых самолетов. И обновление скорее всего будет проведено за счет собственного производства.

«После покупки партии Су-35 раньше, Китаю не нужно больше самолетов для изучения технологий. Но если Китай действительно купит больше, это даст Китайским ВВС более эффективную логистическую поддержку для флота с большим количеством запчастей и квалифицированного персонала», - сказал Фу.

Экономический и политический факторы тоже могут сыграть роль в потенциальной сделке между Москвой и Пекином, которые пытаются построить более тесные отношения.

«Китай может купить самолеты, чтобы помочь российской авиационной промышленности», - добавил эксперт.

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National Interest соглашается с его точкой зрения. Глобальные воздушные силы постепенно отходят от массово построенных флотов времен Второй Мировой войны и Холодной войны. Вместо этого они переходят к меньшим арсеналам более совершенных и дорогих самолетов. Если в первый раз 24 российских Су-35 обошлись Пекину в 2,5 миллиарда долларов, то замена ими сотен J-7 и J-8 станет финансовой катастрофой. Но ограниченное количество Су-35 Китай все же может купить ради поддержки авиационной промышленности России. Российская экономика страдает от стагнации. Но все же у страны есть серьезные наработки в сфере обороны.

Вместе с тем, несмотря на то, что Пекин гордится ростом своей экономической и военной силы, а также способностью разрабатывать передовое вооружение, очень странно, что Китай все еще импортирует самолеты, двигатели и системы ПВО. ВВП Китая в девять раз больше, чем у России. К примеру, Великобритания тоже покупает американские самолеты. Но британская экономика в восемь раз меньше, чем американская.