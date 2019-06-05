В Украине прошел огневые испытания боевой модуль Serdar (фото, видео)

Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.

В Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, созданного по заказу третьих стран.

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Serdar – это универсальная дистанционно управляемая и стабилизированная система вооружения, обеспечивающая высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Основным вооружением боевого модуля есть мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в некоторых версиях – четырьмя) пусковыми установками для ракет РК-2С.

Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а пробитие брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой.

Благодаря малому весу боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых и транспортных средств, значительно повышая их боеспособность. Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.

Впервые украинско-турецкий боевой модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.