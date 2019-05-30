цей матеріал доступний українською

В разведке США сообщают, что Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности

09:08, 30 мая 2019
Оружие
343 0
Иллюстрация REUTERS

Американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности вопреки международным договоренностям.

Читайте такжеВ России планируют создать ударный вертолет с учету опыта войны в Сирии

Об этом сообщил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает "Радио Свобода".

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", – сказал Эшли.

По его словам, Россия "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Как сообщалось, американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21. Машина должна прийти на смену легендарному В-2 Spirit, и что самое главное, превзойти ее по многим показателям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Россия