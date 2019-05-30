В разведке США сообщают, что Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности

США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания.

Американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности вопреки международным договоренностям.

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Об этом сообщил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает "Радио Свобода".

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", – сказал Эшли.

По его словам, Россия "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Как сообщалось, американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21. Машина должна прийти на смену легендарному В-2 Spirit, и что самое главное, превзойти ее по многим показателям.