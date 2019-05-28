В России планируют создать ударный вертолет с учетом опыта войны в Сирии

Модернизированную версию вертолета Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М - планируют создать к 2022 году.

В России к 2022 году планируют разработать ударный вертолет Ка-52М.

Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.

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От базового варианта вертолет будет отличаться новыми электронно-оптическими системами, повышенной защищенностью и новыми авиационными средствами поражения. Они позволят поражать цели без захода в зону действия вражеских переносных зенитных ракетных комплексов.

"Рассчитываем уже в следующем году заключить новый контракт на 114 модернизированных вертолётов Ка-52М", - сказал Криворучко.

По его данным, модернизированную версию вертолета Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М - планируют создать к 2022 году.

Отмечается, что при создании боевого вертолета будет учтен опыт сирийской войны.

Как сообщал УНИАН, первый образец нового российского вертолета Ми-38Т, армейской модификации многоцелевого Ми-38, получил необычную окраску.